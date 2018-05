Morreu o embaixador russo em Lisboa

Em comunicado, a embaixada informa que no dia 8 de maio, em Lisboa, "faleceu repentinamente o embaixador extraordinário e plenipotenciário da Federação da Rússia na República Portuguesa, Oleg Belous".

Oleg Belous estava na embaixada da Rússia em Portugal desde 2013.

Era "um diplomata notável, um profissional de altíssima qualificação que fez uma contribuição pessoal importante para a criação da nova arquitetura europeia, para o estabelecimento das relações de parceria com a França, Itália, Espanha, Portugal e outros países da Europa", lê-se na nota da embaixada russa.

"Uma pessoa de alma rica, mestre para a inteira geração de diplomatas. Um exemplo da devoção à Rússia, da proteção firme dos seus interesses", acrescenta o comunicado, no qual os funcionários da embaixada expressam as "mais profundas condolências" à família do diplomata.

Belous iniciou a carreira diplomática em 1973, tendo trabalhado nas embaixadas russas em França e na Bélgica, além de ter sido representante permanente da Rússia junto da OSCE.

Foi também diretor do primeiro departamento europeu no Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, a partir de 2001. Na década de 1990 tinha dirigido o departamento de cooperação europeia. Oleg Belous era casado e tinha uma filha adulta.

Lusa