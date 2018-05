Zero diz que novo aeroporto deve ter Avaliação Ambiental Estratégica

Numa reação à notícia divulgada hoje que indica que a ANA - Aeroportos e Navegação Aérea vai entregar esta semana ao Governo o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao futuro aeroporto do Montijo, a Zero considera que este é "um procedimento errado".

"Este é um processo errado que, face aos impactes no ordenamento do território e à necessidade de esclarecer e avaliar as consequências das necessidades futuras das infraestruturas aeroportuárias na região de Lisboa, deve ser obrigatoriamente sujeita a uma Avaliação Ambiental Estratégica", defende a associação ambientalista.

A Zero admite ainda pedir a intervenção da Comissão Europeia nesta matéria e recorrer à justiça em Portugal.

Segundo noticiou hoje o Jornal de Negócios, o EIA para o futuro aeroporto do Montijo, que será entregue esta semana ao Governo, viabiliza o projeto, mas aponta alguns impactes na fauna e flora locais que a ANA - Aeroportos e Navegação Aérea considera pouco significativos.

