Circulação de metro entre Sta Apolónia e Praça de Espanha suspensa devido a avaria

Tratar-se da linha que faz a ligação entre a Reboleira, na Amadora e Santa Apolónia. Uma avaria técnica estará na origem da suspensão da circulação do metro que tem provocado filas em alguns locais.

No site do Metro de Lisboa pode ler-se "Devido a avaria na sinalização está interrompida a circulação na linha entre as estações Praça de Espanha e Santa Apolónia. Não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada."

Estas imagens foram registadas pouco depois das 9h00 na Praça de Espanha em Lisboa.