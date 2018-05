Hoje é notícia

O PS VAI A CONGRESSO

O Partido Socialista (PS) realiza entre hoje e sábado eleições diretas nas quais António Costa vai a votos para um terceiro mandato de dois anos como secretário-geral, num escrutínio em que volta a ter como adversário o dirigente socialista Daniel Adrião.

Em simultâneo com as diretas para o cargo de secretário-geral, os militantes socialistas vão também eleger 1.851 delegados ao Congresso Nacional do PS, que se realiza entre 25 e 27 deste mês na Batalha, no distrito de Leiria.

De acordo com dados fornecidos pela Comissão Organizadora do Congresso (COC) do PS à agência Lusa, têm capacidade eleitoral 51.191 militantes (o número dos que têm quotas pagas), mais dois mil do que os registados antes do Congresso de 2016.

Nas últimas diretas para o cargo de secretário-geral do PS, em maio de 2016, António Costa foi eleito com 95,3% dos votos, contra 2,8% de Daniel Adrião, tendo sido também eleitos na altura 1.763 delegados ao Congresso que decorreu na Feira Internacional de Lisboa.

A reunião da diplomacia para preparar Cimeira EUA - Coreia do Norte

Em Washington, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo e o chefe da diplomacia sul-coreana, Kang Kyung-wha, reúnem-se hoje, para prepararem a cimeira entre os dois países, a 22 de maio.

Os chefes da diplomacia dos dois países vão também coordenar as conversas com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, sobre a desnuclearização e a paz duradoura na península coreana.

Esta reunião entre Pompeo e Kyung-wha realiza-se um dia depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado para 12 de junho, em Singapura, o encontro com o seu homólogo da Coreia do Norte.

"Vamos ambos esforçar-nos para que seja um momento muito especial para a Paz Mundial", escreveu Trump, numa mensagem na rede social Twitter, na quinta-feira.

Assembleia extraordinária dos pilotos da TAP para aprovar alterações ao Acordo de Empresa

Num anúncio publicado esta semana na imprensa, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) convoca os associados para sessão extraordinária, na esta sexta-feira, pelas 14:30, que decorre num hotel em Lisboa, com dois pontos na ordem de trabalhos: aprovação das alterações ao Acordo de Empresa entre a TAP, SA, e o SPAC - Atualização salarial e outras - Criação do RRCE, em substituição do regulamento de efetivos e de recurso à contratação externa (RERCE).

O ponto 2 refere "outros assuntos de interesse geral". De acordo com a proposta de atualização salarial a que a Lusa teve acesso, os valores de atualização salarial acordados entre a transportadora e a direção do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) são: 5,0% em 2018, 5,0% em 2019, 3,0% em 2020, 1,0% em 2021, 1,0% em 2022, num total de 15,0%

Este aumento não contempla ainda a correção do Indíce de Preços no Consumidor (IPC) no período, de 1,4% em 2018, e de 2,0% nos quatro anos seguintes, num total de 9,4%, referindo-se que "os valores da inflação para o período de 2019 a 2022 são estimados" e que "será aplicável o valor real, independentemente do seu valor, desde que positivo".

Rendas excessivas da energia voltam hoje ao Parlamento

A comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade proposta pelo BE vai ser hoje aprovada por unanimidade na votação em plenário, confirmou a agência Lusa junto dos partidos.

O projeto de resolução do BE para a constituição desta comissão parlamentar de inquérito, com duração de 120 dias e que abrange os governos entre 2004 e 2018, é discutido e votado no plenário da Assembleia da República.

Ficam abrangidos os governos liderados por Durão Barroso, Pedro Santana Lopes, José Sócrates, Pedro Passos Coelho e António Costa.

Contactadas pela agência Lusa, fontes oficiais do PS, PSD, CDS-PP, PCP, PEV e PAN asseguraram o voto favorável à constituição desta comissão de inquérito, cujo texto final foi alterado pelos bloquistas depois de terem acolhido propostas dos partidos que diziam respeito às rendas pagas no setor energético.

A "existência de atos de corrupção ou enriquecimento sem causa de responsáveis administrativos ou titulares de cargos políticos com influência ou poder na definição das rendas no setor energético" é um dos pontos do objeto da comissão de inquérito.

Parlamento vota hoje proposta dos PCP para reverter validade das cartas de condução de pesados dos 67 para os 65 anos

O parlamento debate hoje projetos de Lei do PCP e o Bloco de Esquerda para que a validade das cartas de condução para os motoristas de veículos pesados volte para os 65 anos, contra os atuais 67 anos.

A intenção do PCP e do BE é repor o termo da validade das cartas de condução para os motoristas de veículos pesados, nomeadamente de transporte rodoviário de passageiros e de mercadorias, para os 65 anos de idade, que foi alterado por um decreto-lei de 2016.

O emprego das pessoas com deficiência vai ser também discutido no plenário da Assembleia da República através de projetos de lei do CDS-PP e Bloco de Esquerda e projetos de resolução do PSD, PCP, PAN e Verdes.

O decreto-lei que estabelece o regime de quotas para pessoas com deficiência na administração pública tem 17 anos e a lei que consagra a contratação de pelo menos 5% de funcionários públicos com 60% ou mais de incapacidade tem outros 14, o que leva o CDS-PP a afirmar que "muito pouco se conhece sobre o efetivo cumprimento" quer de um, quer de outro.

O parlamento discute ainda um projeto de lei dos Verdes e um projeto de resolução do PAN que pretendem acabar com o aviso prévio das inspeções a empresas potencialmente poluidoras, reforçando a fiscalização a atividades como as que têm poluído recorrentemente o rio Tejo.

Conhecida hoje a sentença do caso da criança que morreu num insuflável na Madeira

O Tribunal da Santa Cruz, na Madeira, procede hoje à leitura da sentença do julgamento de dois homens acusados de homicídio por negligência grosseira, no caso da criança que morreu levada num insuflável pelo vento.

O acidente aconteceu no dia 15 de maio de 2015, na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, quando uma menina de 8 anos ficou gravemente ferida depois de o insuflável onde brincava, instalado no parque de estacionamento de um restaurante, ter sido levado pelo vento, acabando por cair de uma altura de aproximadamente oito metros, numa estrada de acesso à via rápida.

Nas alegações finais, o Ministério Público pediu uma pena de prisão suspensa de três anos e seis meses para o responsável pela exploração do estabelecimento, natural de Espanha, e outra de dois anos, igualmente suspensa, para proprietário do equipamento, natural da Venezuela.

I edição do salão imobiliário Imobinvest no Porto

Mais de seis dezenas de expositores participam entre hoje e domingo, no Porto, na primeira edição do salão imobiliário Imobinvest, apostados em rentabilizar o dinamismo do investimento estrangeiro no imobiliário português.

"Há cada vez mais investidores a apostarem na marca Portugal pelo que urge dar resposta à procura, divulgando os produtos imobiliários de que dispomos e que vão ao encontro do que os clientes desejam", afirma o presidente da Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal (ASMIP), que apoia o evento.

Segundo Francisco Bacelar, "após uma década de ausência de um salão imobiliário na região Norte, abriu-se uma janela de oportunidades e nasceu o Imobinvest".

"Sabendo-se da procura turística e de investimento no imobiliário que a cidade tem aportado, acaba por ser uma sequência lógica criar um espaço de exposição", sustentou.

Entre mediadores, promotores, sociedades e agências imobiliárias, associações e gestores de condomínio, o Imobinvest pretende criar na Alfândega do Porto "uma plataforma de negócios" para o setor, "numa altura em que o investimento estrangeiro no imobiliário português tem vindo a crescer, sendo que o Porto [Notes:eleito o melhor destino Europeu em 2017] e a região Norte estão a beneficiar especialmente desta situação".

Jogo Aves - Chaves abre 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol

O Desportivo das Aves recebe o Desportivo de Chaves, no jogo de abertura da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, entre duas equipas com os objetivos concretizados no campeonato.

O Chaves, sexto classificado, pode aproximar-se, mas nunca igualar o Rio Ave, detentor da quinta posição -- a última que pode proporcionar o acesso à próxima edição da Liga Europa -, enquanto o Aves, 13.º, já assegurou, matematicamente, a permanência no escalão principal.

A última ronda do campeonato, já conquistado pelo FC Porto - que encerra a participação no sábado, no estádio do Vitória de Guimarães -, servirá para determinar o segundo lugar e as duas equipas despromovidas à II Liga.

Miguel Januário inaugura 1ª exposição no México

O artista português Miguel Januário, responsável pelo projeto ±maismenos± inaugura hoje a sua primeira exposição a solo no México, na Cidade do México, onde passou um mês em residência artística a convite da galeria Celaya Brothers.

Miguel Januário está no México há cerca de um mês, onde também fez uma série de intervenções no espaço público, entre as quais uma marcha pré-eleitoral, no dia 21 de abril, aproveitando o período de pré-campanha eleitoral que o país vive. A exposição "¡Por México!" fica patente até ao dia 23 de junho.

Pedro Abrunhosa festival Literatura em Viagem em Matosinhos

O festival Literatura em Viagem (LeV) tem hoje em Matosinhos a sua conferência inaugural sob o tema "O romance das cidades", a cargo do músico Pedro Abrunhosa.

Depois de vários dias de programação de "LeVzinho", com a passagem de escritores por escolas do concelho, o LeV decorre até domingo entre a Biblioteca Municipal Florbela Espanca e a Galeria Municipal do concelho com a participação de nomes como Jonathan Coe, Adriana Calcanhotto e Enric González, entre outros.

Segundo o programa, nesta edição do LeV é feita "uma viagem por cinco cidades icónicas do património imaterial mundial, sabendo que as eleitas poderiam ser cinquenta ou quinhentas".

Desta forma, até domingo vão ter lugar mesas de discussão sobre as cidades de Matosinhos, Rio de Janeiro, Nova Iorque, Paris e Jerusalém.

O fado no 25.º Festival Internacional de Guitarra de Santo Tirso

O 25.º Festival Internacional de Guitarra de Santo Tirso vai decorrer entre hoje e 02 de junho, numa edição que, para além da música clássica e das novas expressões, este ano abre-se também ao fado.

Como principal figura do cartaz de 2018 estará o guitarrista clássico cubano Alfredo Panebianco, que vai partilhar hoje o palco com a guitarrista Vania Del Monaco e a Orquestra da Escola Profissional e Artística do Vale do Ave (Artave), no auditório Padre António Vieira.

A guitarra clássica vai estar ainda em destaque através do italiano Lorenzo Micheli, dia 18 de maio, na capela da Escola Agrícola e do polaco Lukasz Kuropaczewski, a 26 de maio, na Biblioteca Municipal.