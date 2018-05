PS apresenta proposta para dar mais direitos a famílias que acolhem jovens e crianças em risco

O projeto de lei do PS, hoje entregue na Assembleia da República, propõe alterações ao Regime de Execução do Acolhimento Familiar com o objetivo de dar mais direitos às famílias que acolhem jovens e crianças em risco, contribuindo para dignificar o papel social que desempenham.

No projeto, o PS propõe que as despesas realizadas no âmbito do acolhimento de crianças e jovens sejam fiscalmente dedutíveis e que sejam reconhecidos direitos como a justificação de faltas para assistência à família.

"(...) dificilmente se compreenderá que aquele que tenha, temporariamente, a seu cargo uma criança ou jovem em perigo, não possa, nomeadamente em caso de assistência hospitalar ou outra ao menor, ver reconhecida em tal motivação - consubstanciando, tantas vezes, momentos de especial vulnerabilidade do menor -, uma justificação de falta, com as legais consequências", lê-se na proposta.

O Grupo Parlamentar do PS explica que com esta proposta pretende "colmatar lacunas que a lei hoje em vigor apresenta, dignificando o papel social destas famílias".

"Na verdade, não reconhecer - como a lei hoje não reconhece - àqueles que se predisponham a acolher crianças ou jovens, sem nada receberem por isso, que as despesas por si suportadas com esse acolhimento não possam ser, nomeadamente, fiscalmente dedutíveis, corresponde, na prática, a fazer tais pessoas ou famílias pagarem para desempenhar um tão relevante papel social", lê-se no projeto subscrito pelos deputados Carlos César, Filipe Neto Brandão, Idália Serrão e Tiago Barbosa Ribeiro.

De acordo com o texto do projeto existirão, hoje, em todo o país, menos de 190 famílias a assegurar esta resposta social, tendo-se assistido, inclusive, nos últimos anos, a uma redução progressiva desse número.

A completa ausência de previsão legal que atente devidamente à situação de todos aqueles que estariam predispostos a acolher temporariamente crianças ou jovens em perigo, de modo gratuito, poderá ser uma das razões para o reduzido número de famílias nesta resposta social.

Dez anos depois da publicação do diploma que estabelece o regime de execução do acolhimento familiar, o grupo parlamentar considera que todos os relatórios e análises que se debruçaram sobre a sua aplicação convergem no reconhecimento de que o número de famílias de acolhimento permaneceu sempre muito aquém das expectativas criadas com a consagração desta medida.

O Grupo Parlamentar do PS. considera que sem prejuízo de uma revisão mais ampla e profunda do Regime de Execução do Acolhimento Familiar, devem ser corrigidas iniquidades já identificadas.

A possibilidade de atribuição da confiança da criança ou jovem a uma pessoa singular ou a uma família, habilitadas para o efeito, visando a sua integração em meio familiar, bem como a prestação de cuidados adequados às suas necessidades, bem-estar, educação e desenvolvimento integral consta da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo.

A lei prevê, expressamente, no seu artigo 35º, alínea e), a medida de acolhimento familiar como uma das medidas de promoção e proteção das crianças e jovens em risco.

Lusa