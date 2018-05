Prisão preventiva para cinco dos nove detidos por tráfico de droga em Santarém

Em comunicado, a Procuradoria da Comarca de Santarém afirma que dos nove detidos (seis homens e três mulheres), cinco (quatro homens e uma mulher) ficam presos preventivamente, devido ao perigo de continuação da atividade criminosa e para a aquisição, conservação e veracidade da prova, tendo os restantes sido proibidos de contactar entre si e com outras pessoas conotadas com o consumo ou tráfico de estupefacientes, bem como de entrar em estabelecimentos frequentados por estas.

Para um dos arguidos foi determinado, com o seu acordo, tratamento à dependência de estupefacientes, acrescenta a nota.

Na operação realizada na manhã de segunda-feira em Santarém, a Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu mais de 900 gramas de haxixe, 30,98 gramas de canábis em erva, 25,57 gramas de cocaína e 29,72 gramas de heroína, além de mais de 41.000 euros em poder dos vários arguidos, bem como dois artigos presumivelmente em ouro, quantias e objetos que se admite serem contrapartidas do tráfico de estupefacientes.

O inquérito segue termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém, com as diligências de investigação a cargo da PSP, adianta o comunicado.

Lusa