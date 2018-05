Hoje é notícia

Milhares de peregrinos são esperados no Santuário de Fátima para a peregrinação internacional aniversária, presidida pelo bispo emérito de Hong Kong, um ano após a visita do Papa Francisco e a canonização de Francisco e Jacinta Marto.

"Tínhamos de trazer um bispo asiático a Fátima", pois este continente "é o eixo para onde o mundo cristão caminha", afirmou o bispo de Leiria-Fátima, António Marto, por ocasião do 40.º encontro de hoteleiros de Fátima.

Em 2017, dos 9,4 milhões de peregrinos que estiveram no santuário, cerca de 32 mil eram provenientes do continente asiático.A peregrinação que começa hoje, 101 anos depois dos acontecimentos na Cova da Iria, é a primeira grande celebração do ano ao templo mariano e tem como tema "Tempo de graça e misericórdia: dar graças pelo dom de Fátima".

Este ano a peregrinação tem como novidade a interpretação das celebrações em Língua Gestual Portuguesa.

FC Porto recebido na Câmara da Invicta pela primeira vez em 19 anos



O FC Porto, já campeão, encerra hoje a sua campanha na I Liga portuguesa de futebol, com uma deslocação ao terreno do Vitória de Guimarães, antes da receção na Câmara Municipal do Porto.

Após quatro anos sem conquistar o título, o FC Porto chega à 34.ª e última jornada já com o estatuto de novo campeão e tem celebração marcada nos Paços do Concelho, onde o presidente portista, Jorge Nuno Pinto da Costa, será agraciado com a Medalha de Honra da cidade.

Depois do jogo, agendado para 16:00 no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, os jogadores do FC Porto regressam ao estádio do Dragão, no Porto, e seguem em autocarro panorâmico rumo à avenida dos Aliados, a partir das 21:30, para festejar com os adeptos.

Os jogadores e a equipa técnica comanda por Sérgio Conceição devem ser recebidos pelo presidente da câmara, Rui Moreira, cerca das 23:30, antes de subirem à varanda da câmara e descerem depois a uma passadeira que os levará a um palco no centro da avenida.

No sábado passado, o FC Porto assegurou o seu 28.º título de campeão nacional de futebol e o 21.º com Pinto da Costa como presidente do clube, regressando aos festejos na câmara após 19 anos de ausência, designadamente nas nove vezes em que foi campeão durante os 11 anos de mandato do social-democrata Rui Rio (entre 2002 e 2013).

Enquanto decorre a festa portista, o vizinho Boavista recebe o Belenenses, num jogo já sem influência no campeonato, que termina no domingo com o Benfica, campeão cessante, e o Sporting a disputarem o segundo lugar e consequente acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Parlamento da Catalunha inicia processo de investidura do novo presidente regional



O Parlamento da Catalunha inicia hoje o processo de investidura do novo candidato à presidência do Governo regional, Quim Torra, do mesmo partido de Carles Puigdemont, que indicou o seu nome na quinta-feira.

A página na Internet do Parlamento refere que a primeira de duas sessões (a segunda realiza-se na segunda-feira caso o candidato não recolha mais de dois terços dos votos) começa às 12:00 (11:00 em Lisboa).

A investidura de Torra deverá ficar concluída apenas na segunda-feira porque os partidos independentistas "Juntos pela Catalunha" e Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) não têm a maioria absoluta necessária para que Torra seja investido na sessão de hoje.

O terceiro partido separatista, a Candidatura de Unidade Popular (CUP) anunciou que se deverá abster, o que retira a maioria necessária a uma investidura na primeira volta.

Com esta nomeação, os independentistas asseguram a nomeação de um apoiante da sua causa e evitam que sejam marcadas eleições cinco meses depois de terem ganho as últimas, em 21 de dezembro de 2017.

Final do Festival Eurovisão da Canção

Também hoje, em Lisboa, a Altice Arena acolhe hoje a final da 63.ª edição do Festival Eurovisão da Canção, na qual competem 26 países, incluindo Portugal.

Portugal, por ser o país anfitrião, teve entrada direta na final, com a canção "O Jardim", interpretada por Cláudia Pascoal e composta por Isaura.

Além de Portugal, também Espanha, Reino Unido, Alemanha, Itália e França (os países do chamado grupo dos 'Big 5') não tiveram que competir nas semifinais, nas quais foram apurados os restantes 20 países.

Na primeira semifinal, que decorreu na terça-feira na Altice Arena, no Parque das Nações, passaram à final Áustria, Estónia, Chipre, Lituânia, Israel, República Checa, Bulgária, Albânia, Finlândia e Irlanda, na segunda, que decorreu na quinta-feira no mesmo local, passaram Sérvia, Moldávia, Hungria, Ucrânia, Suécia, Austrália, Noruega, Dinamarca, Eslovénia e Holanda.

Entre os espetadores da final vão estar o primeiro-ministro português, António Costa, e o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes. O primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, também vai estar em Lisboa para assistir à final do Festival da Eurovisão, a convite do Governo português, embora o Grão-Ducado não participe no concurso desde 1995, altura em que se afastou do certame.

Cátedra Eduardo Lourenço inaugurada em Aix-en-Provence, França



A cátedra Eduardo Lourenço, de Literatura e Cultura Portuguesas, Comércio e Turismo, na Universidade de Aix/Marselha, é inaugurada hoje, pelas 10:00 locais, em Aix-en-Provence, no sul de França.

A criação da cátedra foi anunciada pelo presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos, em fevereiro passado, tendo-se referido, na ocasião, a Eduardo Lourenço como "um dos melhores intérpretes da literatura portuguesa e da literatura universal".

A cerimónia em Aix-en-Provence conta com a presença do patrono da cátedra, Eduardo Lourenço, que completa 95 anos no próximo dia 23. Estarão igualmente presentes o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, o presidente do Instituto Camões, e o embaixador de Portugal em Paris, Jorge Torres Pereira.

O programa oficial prossegue nas instalações de Aix-en-Provence, com um almoço com participantes no colóquio sobre "Valorização do Património da Diáspora", promovido pelo projeto "Pensando Goa".

Exposição de Joana Vasconcelos em Edimburgo



A Fundação Jupiter Artland acolhe, a partir de hoje, "Gateway", uma exposição a solo de Joana Vasconcelos, que está também a trabalhar numa piscina decorada com azulejos portugueses para ser inaugurada em julho na instituição cultural escocesa.

A exposição no interior da Bonnington House, uma mansão do século XVII nos arredores de Edimburgo, inclui "Valquíria #3" (2004), uma das primeiras da série de peças de formas tentaculares, produzidas a partir de têxteis coloridos, bordados e outras aplicações, e "Coração Independente Vermelho #3" (2008), obra icónica de Vasconcelos feita de talheres de plástico translúcidos que reproduz um Coração de Viana em tamanho grande.

Para marcar a exposição de Joana Vasconcelos, que vai estar aberta entre hoje e 30 de setembro, a Fundação escocesa vai promover uma noite de fado no dia 20 de setembro, acompanhando a música com gastronomia portuguesa.

Com Lusa