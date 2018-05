Cerca de 450 pessoas assistidas e 93 emergências pré-hospitalares em Fátima

Segundo fonte da ANPC, desde que começou a operação "Fátima 2018", na sexta-feira e até às 14:00 de hoje, 448 pessoas foram assistidas, tendo havido 36 evacuações do hospital de campanha da ANPC, instalado no Colégio de São Miguel, para hospitais da região, sobretudo o de Leiria.

"Nas 93 emergências pré-hospitalares as situações prendem-se, principalmente, com casos de doença súbita e de trauma", adiantou a mesma fonte, esclarecendo que ainda se mantêm na cidade de Fátima 273 operacionais envolvidos nesta operação.

Já no Santuário de Fátima, de acordo com os Servitas de Nossa Senhora, desde o dia 11 e até às 10:00 de hoje recorreram ao posto de socorros 436 pessoas, enquanto ao lava-pés foram 517.

Foram ainda admitidos para a bênção no final da peregrinação 303 doentes, adiantam os dados dos Servitas, o primeiro corpo de voluntários a apoiar os peregrinos de Fátima e cuja génese remonta a 1917 e aos acontecimentos na Cova da Iria.

A peregrinação internacional aniversária de maio ao Santuário de Fátima, no distrito de Santarém, foi presidida pelo cardeal John Tong, bispo emérito de Hong Kong.

As cerimónias começaram às 18:30 de sábado, na Capelinha, e três horas mais tarde foi recitado o terço, seguido da procissão das velas e missa.

As cerimónias religiosas, um ano após a visita do papa Francisco, a canonização de Francisco e Jacinta Marto e o Centenário das Aparições, terminaram hoje com missa, bênção dos doentes e "procissão do adeus".

Dados do santuário indicam que estiveram hoje no recinto de oração cerca de 300 mil peregrinos.

