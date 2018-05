Concerto de Andrea Bocelli encerra hoje peregrinação ao Santuário de Fátima

No recital de ação de graças pelo Centenário das Aparições, às 16:00, o tenor, compositor e produtor far-se-á acompanhar pela pianista francesa Elisabeth Sombart e pela violinista ucraniana Anastasyia Petryshak, sob a já habitual direção musical de Carlo Bernini.

Entre o repertório está o "Ave de Fátima", que será interpretado por uma convidada de Andrea Bocelli, a portuguesa Ana Moura, "naquele que será um dos momentos mais altos deste recital, especialmente voltado para a interpretação de música sacra", informa o santuário.

"A essência deste concerto será fundamentalmente uma oração para a qual convido todos os que puderem estar presentes", disse Andrea Bocelli, num vídeo enviado à sala de imprensa do santuário.

A peregrinação de 12 e 13 de maio, um ano após a visita do papa Francisco e a canonização de Francisco e Jacinta Marto, tem contudo como momento mais aguardado a missa, a bênção dos doentes e a "procissão do adeus", cerimónias que começam às 10:00 e que deverão encher de fiéis o recinto de oração, à semelhança da procissão das velas no sábado à noite.

As celebrações religiosas no santuário, naquela que é a primeira grande peregrinação do ano a Fátima, 101 anos depois dos acontecimentos na Cova da Iria, têm como tema "Tempo de graça e misericórdia: dar graças pelo dom de Fátima".

Segundo informação do santuário, cerca de 37 mil peregrinos deslocaram-se a pé para Fátima para a peregrinação, número que superou as expectativas. Anunciaram-se ainda no santuário, para esta peregrinação, 148 grupos, com um total de nove mil peregrinos de 26 países.

Lusa