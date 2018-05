Hoje é notícia

A embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, cidade reconhecida unilateralmente pelo Presidente norte-americano como capital de Israel, em rutura com décadas de consenso internacional, é inaugurada hoje, coincidindo com o 70.º aniversário do Estado judaico.

O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a transferência da embaixada instalada até agora em Telavive foram anunciados por Donald Trump a 6 de dezembro e, apesar da contestação da comunidade internacional e dos palestinianos, os Estados Unidos mantiveram a decisão e fizeram ainda coincidir o evento com a comemoração dos 70 anos do nascimento do Estado de Israel, proclamado em 14 de maio de 1948.

São esperadas "cerca de 800 pessoas", incluindo uma delegação do congresso norte-americano, na inauguração da embaixada, provisoriamente instalada no local onde estava o consulado dos Estados Unidos em Jerusalém, enquanto é aguardada a construção de um novo edifício.

A filha e assessora de Trump, Ivanka Trump, e o seu marido, Jared Kushner, chegaram no domingo a Telavive para participar na inauguração da embaixada, cerimónia em que dezenas de países, como é o caso de Portugal, já anunciaram que não estarão presentes.

Ministro da Defesa inicia visita de Estado de cinco dias a Angola

O ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, inicia hoje uma visita de cinco dias a Angola e será assim o primeiro governante português a ir a Luanda depois de ter sido suspensa para reagendamento, a pedido das autoridades angolanas, em janeiro, uma deslocação da ministra da Justiça portuguesa.

Esta deslocação já estava prevista antes da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, conhecida na quinta-feira, de que o processo do ex-vice-Presidente angolano, Manuel Vicente, arguido na Operação Fizz, será enviado para Angola.

Azeredo Lopes tem previstos encontros políticos, visitas a diversas unidades militares e a assinatura do novo Programa-Quadro de Cooperação para 2018-2021. No primeiro dia da visita, terá um encontro privado com o seu homólogo angolano, seguindo-se a 17.ª reunião bilateral luso-angolana no domínio da Defesa.

Na semana passada, o ministro português afirmou que as relações com Angola no domínio da Defesa são "excelentes" e disse que aquele país representa um parceiro importante, "muito antigo e muito amigo" na projeção externa da Defesa Nacional. "As relações na área da Defesa estão a desenvolver-se muito bem e de forma muito saudável e espero, tenho a certeza, de que assim vai continuar a ser", declarou.

Músicos portugueses no Festival Chantiers d'Europe

Portugal é novamente um dos países convidados do Festival Chantiers d'Europe, em Paris, entre hoje e 30 de maio, que vai pôr em palco Camané, Tânia Carvalho e Pedro Penim, entre outros nomes. O concerto inaugural, "Lisbonne Paris", junta hoje Camané e a realizadora, atriz e cantora francesa Agnès Jaoui num "encontro com ares de fado", no Théâtre de la Ville-Espace Cardin. Durante o festival, o compositor Diogo Alvim vai estar em residência na Cité Internationale des Arts para criar 'Desk Job' e a fotógrafa Estelle Valente vai estar em residência no Espace Cardin.

Acionistas da Ibersol votam aumento de capital para 36 milhões de euros

Os acionistas da Ibersol reúnem-se hoje em assembleia-geral para votar, entre outros pontos, um aumento de capital para 36 milhões de euros e a distribuição de dividendos. O grupo propõe uma distribuição de três milhões de euros de dividendos, correspondente a um dividendo líquido de 0,10 euros por ação. O lucro da Ibersol subiu 34,1% no ano passado, face a 2016, para 31,2 milhões de euros, anunciou o grupo em 11 de abril.

Três seguranças acusados de agredir um cliente começam hoje a ser julgados

Três seguranças começam hoje a ser julgados no Tribunal de São João Novo, no Porto, por alegadas agressões, em 2013, a um cliente do bar onde exerciam funções de forma ilegal, deixando-o com sequelas graves e permanentes.Além destes três homens, acusados de homicídio qualificado na forma tentada, roubo e exercício de segurança ilícita, o processo envolve uma quarta arguida, proprietária do bar, no Porto, por coautoria em exercício de segurança ilícita. Segundo a acusação, a que a Lusa teve acesso, a 5 de agosto de 2013, os arguidos agrediram um cliente de um bar do Porto a socos e pontapés e, depois de o deixarem inconsciente, abandonaram-no no chão, na via púbica, e roubaram-lhe um telemóvel, um cordão em ouro e documentos pessoais.

Assunção Cristas em Angola para falar do papel das mulheres na política

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, inicia hoje uma deslocação a Angola, para proferir uma palestra na Universidade Agostinho Neto sobre a participação das mulheres na política e para ter encontros com partidos políticos angolanos.Como líder do CDS-PP, esta é a primeira vez que Assunção Cristas se desloca a Luanda e terá reuniões, na terça-feira, com o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder), a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), a Convergência Ampla de Salvação de Angola (CASA-CE) e ainda com a Organização da Mulher Africana.A líder do CDS-PP, que é natural de Angola, estará acompanhada pela deputada Ana Rita Bessa.

PCP discute redução do horário de trabalho na Assembleia da República

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, participa hoje numa audição pública sobre a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, incluindo no setor público, organizada pelo partido, que decorrerá na Assembleia da República e na qual estarão, além de dirigentes e deputados comunistas, especialistas, sindicalistas e trabalhadores.O PCP, que calcula que a medida corresponda a um alívio de 240 horas anuais a cada pessoa, levará, na sexta-feira, ao plenário do parlamento um projeto de lei que tem como objetivo "a valorização dos direitos dos trabalhadores, mas é também uma proposta de investimento e dinamização económica", explicou a deputada do PCP Rita Rato, antecipando que a medida origine "a criação de mais 440 mil empregos.O Governo, através do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, já declarou que o estabelecimento dos horários de 35 horas semanais para todos não é um objetivo para a atual legislatura.

Ministro da Saúde assina acordo com Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal

O Ministério da Saúde e a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) assinam hoje "um novo compromisso de cooperação" para os próximos cinco anos, consolidando a prestação de cuidados prestados pela associação a utentes do SNS. Segundo disse à agência Lusa o presidente da APDP, José Manuel Boavida, este compromisso será assinado pela associação, todas as administrações regionais de Saúde e a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). O acordo deve ter início em janeiro de 2019 e estender-se a 31 de dezembro de 2023 e permite que a APDP continue a prestar cuidados às pessoas com diabetes, desde consultas a tratamentos ou exames.O entendimento é assinado após ter sido conhecido, no domingo, que o subdiretor-geral da Saúde Diogo Fonseca da Cruz vai assumir a direção do Programa Nacional para a Diabetes.

