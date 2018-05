Diretor nacional da PJ abandona cargo

Diretor nacional da PJ desde maio de 2008, "muitas vezes com sacrifício para os seus legítimos interesses pessoais e da sua família, entendeu o Dr. Almeida Rodrigues, ter chegado o momento de deixar aquele cargo", lê-se numa nota do gabinete da ministra da Justiça, que aceitou o pedido.

"Ao longo do período acima citado, demonstrou elevadas qualidades e capacidades profissionais e pessoais na liderança daquela Polícia, sendo de destacar a sua absoluta lealdade e disponibilidade para o cumprimento da missão e o seu indissolúvel compromisso com a prossecução do interesse público", elogia o Governo.

O comunicado acrescenta que "foi indicado para o cargo de Diretor Nacional da Polícia Judiciária Luís António Trindade Nunes das Neves, até ao momento Diretor da Unidade Nacional de Contra Terrorismo".