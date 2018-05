Governo corta vagas em Lisboa e Porto para aumentar no interior

De acordo com o jornal Público, a versão final do despacho do Ministério da Educação é publicada esta terça-feira.

São nove as instituições que vão reduzir vagas: Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, o ISCTE, o Instituto Politécnico de Lisboa, a Universidade do Porto e o Instituto Politécnico do Porto, bem como a Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril e as escolas superiroes de enfermagem de Lisboa e Porto.

Em contrapartida, as restantes universidades do país podem aumentar em 5% os lugares disponíveis, com destaque para os cursos nas áreas das ciências da vida, física, matemática, informática e engenharias.

O concurso nacional de acesso ao ensino superior arranca daqui a dois meses, dia 18 de julho.