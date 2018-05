Hoje é notícia

O endurecimento do conflito israelo-árabe

A musculada resposta israelita aos protestos palestinianos, caracterizada como "massacre" pelo presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, terá hoje novos desenvolvimentos com a convocação por Ramallah de três dias de luto nos Territórios Palestinianos e de uma greve geral.

Os palestinianos assinalam hoje o 'Nakba' ("Desastre" em árabe), palavra escolhida para caracterizar a criação do Estado de Israel em 1948.

Este ano, as autoridades israelitas assinalam o 70.º aniversário do estabelecimento do Estado israelita.

Combate aos incêndios no nível II

O combate aos incêndios vai ter o primeiro reforço de meios, com a entrada em vigor do agora denominado "nível II", mas o dispositivo que estará no terreno ainda não foi divulgado.

A Diretiva Operacional Nacional (DON), que estabelece o dispositivo especial de combate a incêndios rurais (DECIR) para este ano, indica que entre 15 e 31 de maio os meios vão ser reforçados, integrando neste período até 6.290 elementos e até 1.473 veículos dos vários agentes presentes no terreno.

Nesta fase, que passa a chamar-se "reforçado -- nível II", os meios aéreos são no máximo 32, segundo a Diretiva Operacional Nacional.

No sábado, o Ministério da Administração Interna divulgou que os 10 primeiros helicópteros alugados para combate a incêndios estão posicionados nos centros de meios aéreos e prontos a operar.

INE divulga hoje estimativa rápida do PIN

A economia portuguesa deverá ter abrandado ligeiramente no primeiro trimestre deste ano face aos últimos três meses de 2017, ao crescer 0,6% em cadeia e 2,2% em termos homólogos, segundo a média de estimativas recolhidas pela Lusa.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje a estimativa rápida do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano, com a média das estimativas recolhidas pela agência Lusa a apontar para um crescimento de 0,6% em cadeia.

A confirmar-se esta estimativa, o PIB terá abrandado ligeiramente no primeiro trimestre deste ano, depois de nos últimos três meses de 2017 ter crescido 0,7% em cadeia e 2,4% em termos homólogos.

GNR arranca com a Operação Baco

A Guarda Nacional Republicana (GNR) inicia a Operação Baco, uma ação de fiscalização da condução sob influência de álcool para prevenção da sinistralidade rodoviária.

A Operação Baco, que se prolonga até 28 de maio, será, segundo a GNR, direcionada para as "vias onde as infrações por excesso de álcool são mais frequentes e dão origem a um risco acrescido de acidentes de viação, estando empenhados militares dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito".

De acordo com a GNR, se a concentração de álcool no sangue for de 0,50 g/l, o risco de envolvimento em acidente mortal aumenta duas vezes, se for de 0,80 g/l sobe para quatro vezes, 0,90 g/l para cinco vezes e se for 1,20 g/l, o risco aumenta 16 vezes.

Números da GNR indicam que desde o início do ano até ao dia 13 de maio, foram fiscalizados cerca de 540 mil condutores, tendo sido identificados 8.239 com excesso de álcool, dos quais 3.332 conduziam com uma taxa igual ou superior a 1,2 gramas por litro (g/l), o que é considerado crime.

Assunção Cristas em encontros bilaterais com partidos angolanos

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, reúne-se hoje com dirigentes do MPLA, da UNITA e do CASA-CE, em Luanda, encontros solicitados pela líder centrista, que chegou na segunda-feira a Luanda.

A líder do CDS-PP deslocou-se a Luanda para uma palestra na Universidade Agostinho Neto, tendo proposto a realização de "encontros bilaterais com os partidos".

Assunção Cristas, que é natural de Angola, mas está pela primeira vez naquele país enquanto líder do CDS-PP, está acompanhada pela deputada Ana Rita Bessa.

No MPLA - Movimento Popular de Libertação de Angola, Assunção Cristas será recebida pelo secretário-geral, Paulo Cassoma.

Assunção Cristas chegou a Luanda quatro dias após a divulgação da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa de enviar o processo do ex-vice-Presidente angolano, Manuel Vicente, arguido na Operação Fizz, para Angola.

Esta decisão era reclamada por Angola e perturbou as relações entre os dois países.

Na segunda-feira, o ministro da Defesa Nacional português, que se encontra em Angola para uma visita de cinco dias, foi recebido de surpresa pelo Presidente angolano, João Lourenço, em Luanda, e à saída da audiência disse que os dois países partilham uma amizade e cooperação, que não é perturbada por "incidentes".

O novo jornal de Dia 15

O novo jornal mensal em papel "Dia 15" é hoje lançado com o objetivo de tratar os assuntos com tempo, sem a pressão das notícias do quotidiano.

Com uma tiragem inicial de cerca de 20 mil exemplares, a um preço de venda de 3,50 euros por unidade, o "Dia 15" assume-se como um jornal de investigação que trata temas que não estão na agenda imediata, mas futura, como políticas públicas, segurança social, emprego.

O projeto representa um investimento inicial de 100 mil euros, 44% dos quais suportados pelo grupo Multipublicações (que detém títulos como as revistas Marketeer, Executive Digest e Viagens & Resorts) e o restante por 14 sócios, entre os quais Paulo Carmona, que será o diretor.

Contas da câmara de Lisboa analisadas hoje

A Assembleia Municipal de Lisboa vai apreciar hoje o relatório de gestão e as demonstrações financeiras do município relativas a 2017, que registaram um aumento de receitas na ordem dos 78 milhões de euros face a 2016.

Em 26 de abril, o relatório de gestão e as demonstrações financeiras do município de Lisboa de 2017 foram aprovadas em reunião de Câmara com os votos contra dos vereadores do PSD, CDS-PP e PCP, e os votos favoráveis do PS e do BE (que estabeleceram um acordo de governação da cidade) e vereadores do movimento Cidadãos por Lisboa (eleitos nas listas socialistas).

O município de Lisboa, liderado pelo socialista Fernando Medina, registou um aumento das receitas de 78 milhões de euros (12,2%) face a 2016 (quando arrecadou 640 milhões de euros), tendo encaixado 718 milhões no ano passado.

Quanto a impostos e taxas, a Câmara de Lisboa recebeu mais 79,5 milhões de euros (17,2%), valor justificado pelo aumento de atividade no mercado imobiliário.

Portugal e UE reforçam brigada de combate às drogas de Moçambique

Portugal e a União Europeia entregam hoje um carro e equipamentos à polícia de investigação criminal de Moçambique, no âmbito de um projeto de apoio conjunto.

O Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito nos PALOP e Timor-Leste (PACED) vai reforçar a brigada de combate às drogas com uma viatura e entregar meios informáticos para a sala de teleconferência do Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique (SERNIC).

O valor total do apoio ronda os 65 mil euros.Os objetivos do PACED são a prevenção e luta contra a corrupção, o branqueamento de capitais e a criminalidade organizada e, em particular, o tráfico de estupefacientes.

Além do SERNIC, o projeto trabalha regularmente com as instituições de justiça moçambicanas e já contribuiu para uma harmonização legislativa entre os países abrangidos.

"Maio de 68" sob o olhar de seis artidas e Júlio Pomar

Obras de seis artistas juntam-se hoje a peças de Júlio Pomar, em Lisboa, para celebrar o Maio de 68 numa exposição que recordará a "dinâmica revolucionária" do movimento estudantil francês

."O que pode ser a arte? 50 anos de Maio de 68" é o título desta exposição organizada pelo Atelier-Museu Júlio Pomar com curadoria de Nuno Crespo e Hugo Dinis, reunindo obras do pintor de 92 anos e de Ana Vidigal, Carla Filipe, João Louro, Jorge Queiroz, Ramiro Guerreiro e Tomás da Cunha Ferreira.

A exposição, que ficará patente até 29 de setembro, será inaugurada hoje, às 18:00, para recordar a dinâmica revolucionária que "alastrou a vários sectores da sociedade", segundo um texto dos curadores.

Van Gog e Picasso a leilão em Nova Iorque

O quadro de Vincent Van Gogh "Vue de l'asile et de la Chapelle de Saint-Rémy" e um autorretrato de Picasso vão a leilão hoje, em Nova Iorque, com estimativas de 29 e 56 milhões de euros.

De acordo com a leiloeira Christie's, a tela de Vincent Van Gogh (1853--1890) será uma das peças em destaque no leilão de Pintura Moderna e Impressionista que se vai realizar hoje, a par de um raro autorretrato de Pablo Picasso (1881---1973), intitulado "Le Marin".

