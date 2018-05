Mais de metade dos adolescentes sente tristeza, irritação e medo pelo menos uma vez por semana

De acordo com o estudo publicado na obra "Qualidade de vida e saúde em uma perspetiva interdisciplinar", a sintomatologia psicológica era "significativamente maior" no género feminino, que também é o que perceciona pior o seu estado de saúde.

Nas jovens, o nervosismo é um dos sintomas mais referidos, seguindo-se a irritação e os problemas de sono.

Os autores defendem que "a diferença de género na perceção do estado de saúde e nos sintomas reforça a necessidade de intervenções e abordagens distintas entre os géneros".

O estudo aponta também para a existência de uma correlação positiva e significativa entre a satisfação com a ocupação dos tempos livres e a perceção favorável do seu estado de saúde, sendo que os jovens mais satisfeitos são os que aproveitam os tempos livres para conviver com familiares e com amigos.

Para os investigadores, esta associação "justifica a inclusão sistemática da avaliação da dimensão 'atividades' nas consultas de seguimento de saúde dos adolescentes e jovens".

"Juventude mais individual"

Entre as atividades de ocupação regular dos tempos livres (pelo menos uma vez por semana), a música e a internet ocupam os lugares cimeiros, enquanto atividades como o voluntariado ou a participação associativa são menos comuns, mostrando que esta é "uma juventude mais individual na sua forma de passar os tempos livres, o que implica atualizar a compreensão sobre as causas deste movimento e as suas consequências", consideram.

Os autores salientam a necessidade de ajustar as respostas existentes, nomeadamente o formato dos tempos escolares e laborais, bem como as estratégias de promoção de saúde e de estilos de vida saudáveis às "especificidades dos contextos e das gerações".

O estudo

A investigação foi realizada por Paula Rocha, Carlos Franclim e Paulo Santos, investigadores do Cintesis - Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.

O Cintesis, sediado na Universidade do Porto, tem a missão de encontrar respostas e soluções, no curto prazo, para problemas de saúde concretos, sem nunca perder de vista a relação custo/eficácia.

O centro de investigação beneficia da colaboração das Universidades Nova de Lisboa, Aveiro, Algarve e Madeira, bem como da Escola Superior de Enfermagem do Porto. No total, o centro agrega cerca de 500 investigadores e conta com sete spin-offs.

Com Lusa