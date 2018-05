Quem são os 2,4 milhões de portugueses que têm hipertensão

Segundo o estudo, a hipertensão é mais frequente em homens (40%) do que em mulheres (32%),

A prevalência da hipertensão é mais elevada (62,6%) na população sem escolaridade ou com o primeiro ciclo, enquanto na população com ensino superior 15,5% sofrem de hipertensão.

Relativamente à ocupação profissional cerca de 65% dos reformados, domésticos ou estudantes têm hipertensão, enquanto a taxa de hipertensos desempregados ronda os 30% e a dos empregados se fixa nos 24,7 por cento.

De acordo com os dados do INSEF mais de 70% da população acima dos 65 anos têm hipertensão e entre os 25 e os 34 anos cerca de 6% são hipertensos.

O estudo foi realizado pelo Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e contou com 4.911 pessoas, na sua maioria em idade ativa (84,3% com idade entre os 25 e os 64 anos), cerca de três quintos (63,4%) dos quais "sem escolaridade ou com escolaridade inferior ao ensino secundário" e 11,2% desempregados.

Segundo a Sociedade Portuguesa de Hipertensão os doentes com hipertensão têm um maior risco de morte ou desenvolvimento de determinadas doenças como a insuficiência cardíaca, acidentes vasculares cerebrais (AVC), enfarte do miocárdio, insuficiência renal ou perda gradual da visão.

No âmbito da celebração do Dia Mundial da Hipertensão, que se assinala hoje, a Sociedade Portuguesa de Hipertensão escolheu Almada para "capital nacional das comemorações" com a realização de vários rastreios e atividades para a população.

