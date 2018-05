Hoje é notícia

Adeus a António Arnaut

O funeral do antigo ministro António Arnaut, que morreu na segunda-feira, aos 82 anos, realiza-se hoje, estando prevista a saída do corpo às 16:30 da antiga igreja do Convento S. Francisco, em Coimbra, para o crematório da Figueira da Foz.

O Governo aprovou, na segunda-feira, o decreto que declara luto nacional no dia de hoje, "pelo falecimento de António Duarte Arnaut, uma figura de proa da República Portuguesa".

No decreto, que foi promulgado de imediato pelo Presidente da República, o Governo descreve o fundador do PS como um "antifascista e democrata convicto" que "cedo se juntou à resistência contra o Estado Novo, não hesitando em opor-se-lhe, uma e outra vez, por palavras e ações".

Presidente honorário do PS desde 2016, António Arnaut foi ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional, Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano e foi agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade e com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.António Arnaut, advogado, nasceu na Cumeeira, Penela, distrito de Coimbra, em 28 de janeiro de 1936, e estava internado nos hospitais da Universidade de Coimbra. A coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, irá estar presente nas cerimónias fúnebres.



Seleção prepara mundial

Em Oeiras, a seleção portuguesa de futebol começa hoje a preparar a participação no Mundial2018, que arranca em 14 de junho, na Rússia, com um treino na Cidade do Futebol, numa sessão em que são esperadas algumas ausências.

O capitão Cristiano Ronaldo, que vai disputar no sábado a final da Liga dos Campeões com o Real Madrid, é baixa certa no arranque dos trabalhos, mas não deve ser o único.Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins, que no domingo disputaram pelo Sporting a final da Taça de Portugal, deverão ter direito a uns dias de descanso, ainda mais depois dos incidentes da semana passada na Academia de Alcochete, onde cerca de 50 adeptos, alegadamente 'leoninos', invadiram o complexo e agrediram jogadores e treinadores.

O selecionador Fernando Santos pode também autorizar Beto (Goztepe), Mário Rui (Nápoles), João Moutinho (Mónaco), André Silva (AC Milan) e Gonçalo Guedes (Valência) a juntarem-se mais tarde aos trabalhos, já que atuaram pelos respetivos clubes no último fim de semana.Caso se confirmem estas ausências, Fernando Santos deverá começar a preparar o próximo Campeonato do Mundo com pouco mais do que metade dos 23 convocados, numa primeira semana que será feita em regime aberto, com os jogadores a poderem regressar a casa após os trabalhos.

O primeiro treino dos campeões europeus está agendado para as 17:00, na Cidade do Futebol, com os 15 minutos a serem abertos à comunicação social.No dia 28 de maio, Portugal defronta a Tunísia, em Braga, no primeiro particular que serve de teste para o Mundial2018.Em 09 de junho, após os particulares com a Bélgica (dia 02 em Bruxelas) e com a Argélia (dia 07 em Lisboa), a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, a 15, em Sochi.Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos e Irão nos restantes jogos do Grupo B do Mundial2018, que termina em 15 de julho.



Dia do Autor Português

A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) assinala hoje o Dia do Autor Português com uma cerimónia que marca os 93 anos daquela cooperativa e durante a qual vai ser entregue o prémio José Mariano Gago para melhor livro de ciência.

O prémio da SPA foi atribuído, na sua edição de estreia, à coleção "Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa", que reúne 80 livros em 30 volumes e que junta, pela primeira vez, documentos de humanidades e ciências.A SPA vai ainda atribuir o prémio de Consagração da Carreira a José Pacheco Pereira e serão também distinguidos com a Medalha de Honra da SPA o historiador Fernando Rosas, o professor universitário e presidente da Academia das Ciências, Artur Anselmo, a jornalista e escritora Maria Antónia Palla, a Fundação Champalimaud, o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, o Museu do Aljube, Carlos Tê, Tino Costa, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas e a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social.

As escritoras Cristina Quental, Mariana Magalhães e o autor António Mota são os convidados de hoje do ciclo de encontros "Escritores no Palácio de Belém", uma iniciativa da Presidência da República.

Estes encontros põem em contacto alunos dos vários níveis de escolaridade e autores com obras recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura, e têm por objetivo sublinhar "a importância das políticas de promoção da leitura, enquanto contributo fundamental para o estabelecimento da igualdade de oportunidades no sistema educativo", de acordo com a Presidência da República.

A série de encontros vai até 12 de junho, em vésperas do termo do ano letivo, e inclui escritores como Luísa Ducla Soares, Mia Couto, Pepetela, José Eduardo Agualusa, Mário Cláudio, Ana Saldanha, e ilustradores como Danuta Wojciechowska e André Letria.

Mark Zuckerberg no Parlamento Europeu

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, é ouvido hoje no Parlamento Europeu, em Bruxelas, sobre a utilização dos dados pessoais de milhões de utilizadores da rede social, depois do escândalo Cambridge Analytica.

O encontro de Zuckerberg com os líderes dos diferentes grupos políticos no Parlamento Europeu tem como propósito perceber o que o fundador do Facebook pretende fazer para "defender os cidadãos europeus" antes das próximas eleições europeias, como sublinhou o presidente do PE, Antonio Tajani.O Facebook precisou que a reunião no PE será uma ocasião para "dialogar, escutar os pontos de vista (dos eurodeputados) e mostrar medidas" tomadas pelo gigante da internet "para melhor proteger a vida das pessoas".

Esta visita do fundador do Facebook acontece alguns dias antes da entrada em vigor, a 25 de maio, do novo regime europeu sobre a proteção de dados, que obriga os operadores a ajustarem os seus termos de utilização para os europeus.



Início do julgamento dos agentes da PSP

O Tribunal de Sintra começa hoje a julgar os 17 agentes da Polícia de Segurança Pública acusados pelo Ministério Público de agredirem jovens da Cova da Moura, concelho da Amadora, no interior da esquadra de Alfragide em 2015.

Os arguidos respondem por denúncia caluniosa, injúria, ofensa à integridade física e falsidade de testemunho, num caso que remonta a 05 de fevereiro de 2015 e que envolveu agressões a jovens da Cova da Moura na esquadra de Alfragide, Amadora.

Estes polícias, que à data dos factos prestavam serviço na Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da Amadora, estão ainda acusados de outros tratamentos cruéis e degradantes ou desumanos, de sequestro agravado e de falsificação de documento.

A acusação do Ministério Público (MP) sustenta que os elementos da PSP espancaram, ofenderam a integridade física e trataram de forma vexatória, humilhante e degradante as seis vítimas, além de incitarem à discriminação, ao ódio e à violência por causa da raça.O MP considera que os agentes agiram com ódio racial, de forma desumana, cruel e tiveram prazer em causar sofrimento.O início do julgamento está marcado para as 09:15 no Tribunal de Sintra, Juiz 4.

Enfermeiros em greve no Amadora-Sintra

Os enfermeiros do Hospital Amadora-Sintra estão hoje em greve entre as 10:30 e as 12:30 e manifestam-se junto à entrada da unidade para reclamar a contratação de mais profissionais e a operacionalização do descongelamento das carreiras."A imediata contratação é uma das exigências destes enfermeiros. No período entre outubro de 2017 e abril de 2018 o hospital perdeu 6 enfermeiros.

A carência de enfermeiros neste hospital provocou a redução do número de enfermeiros por turno, a realização de trabalho extraordinário programado com mais de 15 mil horas em dívida e o aumento de ritmos de trabalho", afirma o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que convocou o protesto.

O protesto no Amadora-Sintra insere-se numa jornada de luta nacional agendada pelo SEP, exigindo a contração de mais enfermeiros e a resolução dos problemas do setor, apontando, entre outros, "a falta de enfermeiros, o cansaço físico e psicológico das equipas de enfermagem, a ausência de condições de prestação de cuidados em segurança, o consequente aumento do absentismo".Além da concentração a realizar hoje, estão agendados protestos para os próximos dias no Centro Hospitalar Lisboa Norte (24), no Centro de Medicina Física e Reabilitação do Centro -- Rovisco Pais (29), na Unidade Local de Saúde de Matosinhos (30), no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (1 de junho), no Hospital de Guimarães (5, 6 e 7 de junho), na Unidade Local de Saúde do Alto Minho (26, 27 e 28 junho).A concentração no Amadora-Sintra está agendada para as 11:30.