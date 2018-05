"Mulher" tem nova definição no dicionário

Após a análise das propostas, no dicionário Priberam, a palavra mulher encontra-se definida como:

"ser humano do sexo feminino ou do género feminino; pessoa do sexo ou género feminino, depois da adolescência; pessoa do sexo ou género feminino casada com outra, em relação a esta; pessoa do sexo ou género feminino com quem se mantém uma relação sentimental e/ou sexual; conjunto de pessoas do sexo ou género feminino; que tem qualidades ou atributos considerados tipicamente femininos (ex: mulher da vida: [Notes:depreciativo] meretriz, prostituta; mulher de armas [Notes:figurado] corajosa, guerreira, lutadora". Palavras relacionadas: mulherzinha, mulherinha, feminino, mulheraça, mulheril, supermulher, mulherada.