Siza Vieira "não tinha noção" da incompatibilidade entre cargo no Governo e gerência de uma empresa

É a resposta do ministro à notícia do jornal Eco que adiantava que Siza Vieira abriu uma empresa um dia antes de entrar para o Governo da qual chegou a ser gerente e onde detém 50% do capital.

O ministro diz agora que só tomou consciência da incompatibilidade de cargos dois meses depois da posse e renunciou de imediato.

Siza Vieira responde ainda à manchete do Expresso que dava conta de um alegado conflito de interesses entre o ministro-adjunto e os acionistas chineses da EDP.

Garante agora que enquanto trabalhou na sociedade de advogados Linklaters, de que a China Three Gorges é cliente, nunca se envolveu com a empresa chinesa.

Siza Vieira nega ainda ter proposto a polémica medida que permitiu a OPA sobre a EDP e sublinha que pediu escusa ao primeiro-ministro de continuar a acompanhar assuntos ligados ao setor elétrico, para evitar que surgissem dúvidas.