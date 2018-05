Tribunal da Relação de Lisboa poderá passar para o antigo Tribunal da Boa Hora

As instalações do antigo Tribunal da Boa Hora já tiveram várias soluções de ocupação apontadas: Um hotel de charme, o Centro de Estudos Judiciários, o Museu Judiciário, a Procuradoria Distrital de Lisboa, o Instituto de Registos e Notariado e até mesmo o Tribunal da Relação.

Em setembro de 2017, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, garantiu que o Centro de Estudos Judiciários (CEJ), atualmente no largo do Limoeiro, não seria transferido para o antigo Tribunal Criminal da Boa Hora, como chegou a ser admitido pela sua antecessora no cargo, Paula Teixeira da Cruz.

Francisca Van Dunem acrescentou na altura que quanto ao destino a dar às instalações que estão vazias na Boa Hora, estas seriam inseridas num "projeto global" relacionado com as alterações que terão de ser feitas nos tribunais.

A autarquia de Lisboa vendeu cerca de 70% do espaço do antigo tribunal ao Ministério da Justiça por 5,9 milhões de euros.

O Plano Estratégico Plurianual de Requalificação e Modernização da Rede de Tribunais, um documento com quase 400 páginas, faz a caracterização dos edifícios judiciários e propõe a intervenção ao nível das infraestruturas dos tribunais de primeira instância, - jurisdição comum e administrativa e fiscal -- para a próxima década.

Em Lisboa, os tribunais de primeira instância estão concentrados em dois polos: o Palácio da Justiça, na Rua Marquês da Fronteira e o Campus de Justiça, complexo de edifícios arrendados, na zona do Parque das Nações, que custam por ano 8,8 milhões de euros.

Relativamente ao Campus de Justiça, o Governo considera que a solução existente não se afigura sustentável, do ponto de vista financeiro e devido à imprevisibilidade das condições de renegociação do contrato de arrendamento, motivo pelo qual defende que deve ser encontrada uma alternativa.

Neste contexto, a solução estratégica proposta no documento intitulado "Planeamento Estratégico para a instalação dos serviços da Justiça na Cidade de Lisboa", vulgo "Pensar Lisboa", tem, entre outros, o objetivo de reinstalar os juízos que funcionam atualmente no Campus de Justiça de Lisboa.

A solução apontada no "Pensar Lisboa" preconiza a construção de uma área de 42 mil m2, na Rua Marquês da Fronteira, concretizando o "fecho" urbanístico do atual Palácio de Justiça de Lisboa.

Segundo o documento, está também previsto que o Palácio de Justiça de Lisboa se mantenha afeto à área cível e que, a curto prazo, seja instalado, nos espaços ainda devolutos, o Juízo do Comércio e do Tribunal Marítimo, atualmente sediados no Campus de Justiça.

Esta solução, segundo o Governo, permitiria manter na cidade de Lisboa a atual estratégia de concentração dos Juízos, do Departamento de Investigação e Ação Penal, dos Tribunais Administrativos e Fiscais e dos tribunais de competência territorial alargada, "de forma sustentável, em edifícios centrais da propriedade do Estado".

A deslocalização dos tribunais do Campus de Justiça de Lisboa prevê um investimento de mais de 44 milhões de euros.

Este relatório é um documento estratégico ainda em aberto e que acolherá agora contributos de operadores judiciários.

Com Lusa