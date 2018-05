O Circo Dallas chegou a Ponta Delgada, em São Miguel, em Fevereiro e conta passar nalgumas ilhas do arquipélago até agosto, altura em que rumará para mostrar o seu espectáculo pelo resto do país.

Os Açores são sempre um lugar de encontro de amigos e garantem um público interessado e assíduo. Mesmo que não seja com a afluência de outros tempos, é aqui que o circo passa cerca de meio ano a trabalhar e fazem-no regularmente desde 1992, o ano de estreia do Dallas no arquipélago.

Com uma vida cada vez mais difícil, vão angariando os poucos apoios dados pelas autarquias e agradecendo os pedaços de terra, muitas vezes oferecidos por um particular, para poderem montar a tenda. É à volta dela que ficam a viver nas caravanas até o calendário marcar o dia de saída.

Por nunca estarem em morada fixa, o correio é enviado para os endereços dos familiares que vão avisando cada um, em função da urgência da correspondência.

Os mais jovens, frequentam a escola através da internet, num programa especial de ensino itinerante.

É a viver neste constante movimento, que se sentem felizes e completos, apesar das dificuldades.

Fazem o circo e chamam-lhe o maior espectáculo do mundo. “Já cancelámos actuações por falta de público, mas mesmo assim lutamos para mostrar a nossa arte, e por isso, o circo nunca há-de acabar, porque vão haver sempre artistas com esta paixão, e o público, apesar de ter hoje muita oferta, no fundo, ainda gosta de vir ao circo.”

É a vida sem rede para estes homens, mulheres e crianças que “são" do circo e durante todo o ano percorrem o país tentando adivinhar casas cheias nas mais diversas localidades por onde passam. Os dias de lotação esgotada deixaram de existir, as incertezas são muitas, mas a paixão desta gente revela-se a cada abertura do pano.