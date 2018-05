António Arnaut lembrado no Congresso do PS ao som de Carlos Paredes

Durante cerca de três minutos, na manhã do segundo dia de congresso na Batalha (Leiria), o ecrã gigante do palco mostrou fotografias de Arnaut ao lado do líder histórico socialista Mário Soares ou do atual secretário-geral do partido, António Costa.

A música a acompanhar o vídeo foi "Verdes Anos", de Carlos Paredes, tocada em guitarra de Coimbra, cidade onde viveu António Arnaut. No lado esquerdo do ecran estava escrito "Até sempre, camarada" e, no fim do vídeo, ouviu-se a voz de Arnaut, numa gravação, a dizer que "Vamos pela esquerda, que é o lado do coração".

O antigo ministro dos Assuntos Sociais António Arnaut, advogado e fundador do PS, ao lado de Mário Soares, em 1973, criou o Serviço Nacional de Saúde, morreu na segunda-feira, em Coimbra.

O congresso abriu, na sexta-feira, com uma homenagem ao líder histórico do PS Mário Soares, que morreu em janeiro de 2017.

Lusa