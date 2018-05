Final da Champions ajudou esvaziar a sala do Congresso do PS

Ao lado da sala de congresso, existe uma outra, com um ecrã gigante, onde é possível ver o jogo entre o Real Madrid e o Liverpool e onde estava, cerca das 21:00, um grande número de delegados e militantes socialistas.

Os festejos do segundo golo do Real Madrid (2-1), marcado por Gareth Bale, de pontapé de bicicleta, foram audíveis na sala onde ainda decorriam os trabalhos do congresso.

Uma militante de Almada, Anabela Pinho, admtiu à Lusa que trocou o congresso pelo jogo, porque o primeiro estava "a ser aborrecido" e esperava ver um golo de Cristiano Ronaldo.

O secretário-geral do PS, António Costa, assistiu aos trabalhos até ao fim.

O segundo dia do congresso socialista terminou às 21:16.



Lusa