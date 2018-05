PSP de Setúbal deteve suspeito de tráfico depois de o confudir com assaltante

Em comunicado, a PSP de Setúbal afirma que o detido era, afinal, o proprietário da residência que, na passada sexta-feira, juntamente com outros homens, estaria apenas a mudar a fechadura da porta.

De acordo com a PSP, durante a conversação, os polícias verificaram que o proprietário da residência estava com uma postura estranha, muito nervoso e com uma atitude bastante irrequieta, o que os levou a questionar o suspeito se existia alguém ou algo ilícito no interior do imóvel.

O comunicado da PSP refere que o suspeito respondeu de forma afirmativa e entregou de imediato um saco de plástico com 60 doses de heroína e 1.280 doses de cocaína.

Após várias diligências, a PSP verificou que o suspeito era também proprietário de outra residência no mesmo prédio, onde foi efetuada uma operação de busca que culminou com a apreensão de, entre outros artigos, uma pistola, quatro telemóveis, uma máquina fotográfica digital, três relógios, um crucifixo em ouro no valor aproximado de 6.000 euros, 5.970 euros em dinheiro, bem como calçado e roupas de diversas marcas.

O arguido não conseguiu justificar a posse do material apreendido, pelo que existe a suspeita de que os artigos apreendidos tenham sido recetados.

O detido já foi presente a 1º interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Lusa