Tiras de teste da glicemia recolhidas do mercado por falhas no sistema medidor

Segundo uma nota do Infarmed, a Roche Diabetes Care "verificou que alguns lotes das tiras teste Accu-Chek Aviva para determinação da glicemia (glucose sanguínea) podem apresentar um aumento potencial da identificação de erro antes da medição do valor de glicemia".

"Esta situação origina normalmente uma mensagem de erro no medidor, após a inserção da tira ou devido ao não reconhecimento da tira", explica o Infarmed, acrescentando que, num número muito limitado de casos, a tira não indique o erro mas origine um falso resultado, que poderá levar a uma terapêutica inadequada.

A Autoridade do Medicamento publica na sua página da internet a lista dos lotes em causa e aconselha os doentes a verificarem se as tiras que possuem pertencem a estes lotes e, em caso positivo, a não as usarem e contactarem a linha de apoio ao cliente Accu-Chek através do telefone 800 200 265.

"O fabricante encontra-se a investigar as causas deste problema e já iniciou a implementação de medidas corretivas", refere o Infarmed.

A Autoridade do Medicamento lembra ainda que quaisquer incidentes ou outros problemas relacionados com este dispositivo devem ser notificados à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed.

