Acidente com condutor sem carta causa um ferido grave e corte em acesso à Ponte 25 de Abril

"Durante a manhã de hoje, ocorreu um acidente de viação no acesso vindo do viaduto Duarte Pacheco à Ponte 25 de Abril. O condutor ao aperceber-se que se tinha equivocado no seu destino, inverteu a marcha e começou a circular no sentido oposto, vindo embater frontalmente com outra viatura", disse, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis).



Do acidente resultou um ferido grave que, após ser desencarcerado, foi levado para uma unidade hospitalar.



De acordo com o Cometlis, o condutor, um cidadão do sexo masculino com 22 anos, "abandonou a vítima no local, em estado grave", tendo sido, posteriormente, intercetado pela polícia, "quando se deslocava a pé, junto à ETAR da Avenida de Ceuta, em Lisboa".



"Efetuadas diligências, apurou-se que se tratava de um individuo sem habilitação legal para conduzir, sem seguro obrigatório de responsabilidade civil, tendo ainda acusado uma taxa de álcool no sangue superior ao legalmente estabelecido", adiantaram as autoridades.



O condutor foi constituído arguido, sujeito a termo de identidade e residência e libertado por não ter sido intercetado em "flagrante delito", e será depois presente na instância local criminal de Lisboa.



O acesso, vindo do viaduto Duarte Pacheco, à Ponte 25 de Abril esteve cortado na totalidade entre as 06:20 e as 08:00 para operações de socorro e limpeza da via.



Lusa