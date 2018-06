O tempo para hoje

Regiões Norte e Centro:

Céu geralmente muito nublado. Períodos de chuva ou aguaceiros. Vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste, soprando moderado a forte (25 a 40 km/h) nas terras altas. Neblina ou nevoeiro matinal. Pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior.

Região Sul:

Céu geralmente muito nublado, com abertas no Baixo Alentejo e Algarve a partir da tarde. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. Vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste, soprando

moderado a forte (25 a 45 km/h) nas terras altas. Neblina ou nevoeiro matinal. Pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior.

Grande Lisboa:

Céu geralmente muito nublado. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. Vento fraco a moderado (até 25 km/h) de noroeste.

Grande Porto:

Céu geralmente muito nublado. Períodos de chuva ou aguaceiros. Vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste.