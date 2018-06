Suspenso piloto que fez acrobacias com helicóptero da Proteção Civil

Na sequência do incidente ocorrido, no sábado, em Santa Maria da Feira, relacionado com o sobrevoo no campo de formação do Clube Desportivo Feirense por um helicóptero ligeiro do Estado, a ANPC pediu um esclarecimento à Heliportugal, empresa responsável pela operação e manutenção da aeronave.

No seguimento desse pedido, a Heliportugal informou a ANPC que o piloto foi suspenso de todas as operações de voo e já abandonou o Centro de Meios Aéreos onde desempenhava funções, tendo sido substituído por outro.

Segundo a Proteção Civil, a Heliportugal instaurou também um inquérito de natureza disciplinar ao piloto.

O Correio da Manhã noticia, na sua edição de hoje, que as manobras acrobáticas feitas por um helicóptero ligeiro da ANPC provocaram o pânico, no sábado, no complexo desportivo de Santa Maria da Feira, onde estavam cerca de 1000 pessoas.



