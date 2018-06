Professores podem anunciar hoje novas formas de luta após negociações no Ministério

Será a resposta dos docentes ao ministro da Educação que acusou as plataformas sindicais de intransigência nas negociações que acabaram sem acordo para a recuperação do tempo de serviço congelado.

Os sindicatos exigem a contabilização de mais de 9 anos de serviço, já o executivo admite apenas a contagem de 2 anos, 9 e meses e 18 dias, caso seja retomado o diálogo.

A decisão depende ainda do resultado das conversações de hoje sobre o despacho para a organização do próximo ano letivo e acabam ou não por incluir as melhorias no horário de trabalho dos professores exigidas pelos sindicatos.