Concentração de Harley-Davidson regressa a Cascais em junho de 2019

O encontro europeu anual da Harley-Davidson regressa a Cascais na sua 28.ª edição, anunciou hoje a organização do evento em Saint-Tropez, em França, onde decorre a edição deste ano, até domingo.

O presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras (PSD), disse à agência Lusa que, em 2012, o evento "teve um impacto muito grande, quer na forma como os munícipes de Cascais avaliaram o evento, quer por parte de todos os membros da 'Harley', que também ficaram muito agradados".

O autarca considerou positivo que "numa década voltem duas vezes ao mesmo local". "Havia uma grande procura quer por parte dos munícipes, em geral, quer por parte dos empresários do turismo, a questionarem-nos quando é que conseguíamos voltar a trazer a 'Harley'", referiu o autarca social-democrata.

De acordo com a informação divulgada hoje pela Câmara de Cascais, no distrito de Lisboa, "em 2012 os responsáveis da Harley-Davidson estimavam um retorno de seis milhões de euros para a economia de Cascais", mas "a dinâmica dos quatros dias de eventos acabou por suplantar largamente esse número".

O presidente do município também referiu que no encontro de 2012 "participaram mais de 12 mil motos". Para a edição de 2019, Carlos Carreiras disse estar convencido "de que vai ser mais um sucesso" e lembrou que no próximo ano o evento "vai ser coincidente com os santos populares".

"Estou crente de que vamos ter pela primeira vez uma marcha popular com 'Harleys' e a 'Harley' terá a possibilidade de conhecer a nossa cultura e tradição através das marchas populares", afirmou. Depois de Cascais, a concentração europeia de condutores de Harley-Davidson também já passou por cidades como Roma, em Itália, e Praga, na República Checa.

Lusa