Trabalhadores da Petrogal iniciam esta segunda-feira greve de 5 dias

Os funcionários reclamam mais direitos laborais, melhorias nos regimes de saúde e reformas e ainda outras regalias sociais.

Exigem também que sejam retomadas as negociações tripartidas entre a administração e a comissão sindical, mediadas pelo Ministério do Trabalho. Acusam a empresa de não respeitar a negociação nem as recomendações do Governo.

Recorde-se que, já em 2017, os trabalhadores da Petrogal fizeram greve várias vezes.