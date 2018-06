Costa afirma que levará pelos EUA a mensagem do Portugal moderno

António Costa falava antes do discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no início das cerimónias do Dia de Portugal, em Boston, no estado norte-americano de Massachusetts, depois de ter sido hasteada a bandeira nacional na "City Hall".

"Inicio hoje um extenso programa nas duas costas dos Estados Unidos. Encontrar-me-ei com as comunidades portuguesas, com responsáveis de universidades e empresas. Em todo o lado levarei a mensagem do Portugal moderno em construção", declarou o primeiro-ministro.

Neste contexto, António Costa especificou que, além de Boston, estará em Providence, São Francisco, Sacramento, Nova Ioque e Newark.

"Todo este mês de junho contará com um extenso programa de eventos culturais, científicos e económicos para celebrar o nosso país nos Estados Unidos. Um programa que vai desenvolver-se em 60 cidades e em 12 diferentes Estados. Nunca esqueceremos que as comunidades portuguesas prolongam o país para além das suas fronteiras", referiu.

Com Lusa