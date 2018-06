"Nós unimos, não dividimos"

O Presidente da República e o Primeiro-ministro chegaram ao início da noite de domingo a Providence e participaram na maior romaria da comunidade portuguesa nos Estados Unidos, a Waterfire. Ao longo de centenas de metros Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa transportaram ao longo uma tocha.

Entre as milhares de pessoas que assistiam, estavam presentes 14 portugueses que se distinguiram no último ano nos Estados Unidos, bem como deputados de todas as forças políticas.

Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido com grande euforia e foram muitos os que tentaram aproximar-se do Presidente para tirar fotografias.