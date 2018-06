Vem lá o verão, temperaturas sobem esta semana

Depois de semanas de chuva e baixas temperaturas, o mau tempo vai mesmo dar uma trégua e deixar subir os termómetros já a partir desta quarta-feira, registando máximas de 25 graus, quando chegar o fim de semana.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o calor vai aumentar gradualmente nas próximas semanas e chegar mesmo aos 30 graus, no dia 18, nalgumas regiões do sul e do interior do país.

Para trás ficam semanas de uma primavera atípica, que pediu casaco e guarda-chuva. Agora, já só faltam dois dias para a chegada do bom tempo e duas semanas para entrada oficial no verão.