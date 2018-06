Sindicato dos Professores da Madeira suspende greve às avaliações

Em conferência de imprensa, o coordenador do SPM, Francisco Oliveira, revelou que dos 504 docentes que responderam à auscultação promovida nas últimas 24 horas, via internet, pelo sindicato, 428 (84,9%)pronunciaram-se a favor do levantamento da greve e aceitaram que as negociações sejam iniciadas de imediato.

Segundo o mesmo dirigente, já está agendada para o dia 25 deste mês uma reunião entre o SPM e a Secretaria Regional da Educação.

A paralisação mantém-se, contudo, no Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, que tem um pré-aviso de greve próprio, estando a decorrer também uma consulta aos professores no sentido de averiguar se concordam ou não com a suspensão.

A ponderação sobre a suspensão da greve, que teve início na terça-feira, surgiu depois de a Secretaria Regional da Educação ter apresentado uma proposta para a contagem do tempo de serviço congelado para efeitos de progressão dos professores na carreira.

O sindicato diz ter registado "com agrado" a receção da proposta "que define os termos e a forma como se processa a recuperação do tempo de serviço prestado em funções docentes não contabilizado para efeitos de progressão".

A proposta do governo regional visa contabilizar o tempo de serviço entre 30 de agosto de 2005 e 31 de dezembro de 2007 (854 dias) e entre 01 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017 (2.557 dias), num total de 3.411 dias.

