Universidade de Évora disponibiliza bicicletas gratuitas a alunos, professores e funcionários

O lançamento do projeto na Universidade de Évora (UÉ) está marcado para quinta-feira, numa sessão que vai contar com o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, às 17:30, revelou hoje a academia alentejana.



No âmbito do U-Bike Portugal, a UÉ vai ceder a alunos, professores e funcionários um total de 500 bicicletas, das quais 300 convencionais e 200 elétricas, através de um regime gratuito e de longa-duração.



O total de bicicletas, adiantou hoje à agência Lusa fonte da instituição, só vai ser completamente disponibilizado "no início do próximo ano letivo", mas, já a partir de quinta-feira, arranca a fase piloto do projeto.



Neste período experimental, disse a mesma fonte, a comunidade académica vai ter à sua disposição "cerca de 25 bicicletas", para que o projeto seja "monitorizado" e possam ser corrigidas eventuais falhas.

A iniciativa U-Bike, segundo explicou o Ministério do Ambiente, pretende "promover a mobilidade suave, com enfoque no uso da bicicleta, em especial a elétrica", e é cofinanciada pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR).

A universidade alentejana assumiu também essa intenção de promover "a mobilidade suave" no seio da comunidade académica, "de forma integrada com a sua envolvente, a cidade".

"Numa cidade Património Mundial da UNESCO" como é o caso de Évora "a adoção da mobilidade suave contribuirá para amenizar impactos, através da redução da circulação de veículos motorizados", referiu a UÉ.



E pretende-se que estas bicicletas, realçou, "contribuam significativamente para poupar energia, reduzir as emissões de CO2" e "estimulem hábitos de vida mais sustentáveis e saudáveis".



Na quinta-feira, o lançamento do programa na UÉ inclui ainda uma visita guiada de bicicleta pela cidade, a cargo do Núcleo de Alunos de História e Arqueologia da academia.



O programa U-Bike Portugal prevê a realização de ações concretas de incentivo à adoção de hábitos de mobilidade mais sustentáveis nas comunidades académicas do ensino superior.



A Universidade de Évora é uma das 15 instituições de Ensino Superior que integram o consórcio Projeto U-Bike Portugal, coordenado pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).



No global, no conjunto destas instituições e nos 26 municípios abrangidos pelo projeto, IMT prevê distribuir cerca de três mil bicicletas.



