Concentrações de pólenes muito elevadas no Continente nos próximos sete dias

No arquipélago da Madeira, as concentrações de pólenes serão baixas, enquanto nos Açores serão moderadas, adianta a previsão da SPAIC para a semana de 15 a 21 de junho.

Nas regiões de Trás-os-Montes e da Beira Litoral predominam os pólenes das ervas gramíneas e parietária e da árvore oliveira, segundo o Boletim Polínico que visa informar a população sobre as concentrações polínicas no ar para permitir a quem sofre de alergias agir preventivamente.

Também na região de Entre Douro e Minho, os pólenes estarão em níveis muito elevados, predominando os pólenes das ervas gramíneas, parietária e tanchagem e da oliveira.

No sul, na região de Lisboa e Setúbal, o alerta da SPAIC vai principalmente para os pólenes das ervas gramíneas e parietária e nas regiões do Alentejo e do Algarve para os pólen das ervas gramíneas.

Segundo o Boletim Polínico, na Madeira, onde os pólenes se encontram em níveis baixos, destacam-se os das ervas gramíneas e parietária, e nos Açores, onde são esperados níveis moderados, predominam os pólenes das árvores pinheiro e palmeira e das ervas gramíneas, parietária e tanchagem.

