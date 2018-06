O tempo para hoje

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando moderado a forte na faixa costeira ocidental, em especial durante a tarde.

Nas terras altas, o vento vai soprar fraco a moderado do quadrante norte, sendo moderado a forte de nordeste até ao início da manhã e a partir do final da tarde.

As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 10 graus (em Bragança) e os 17 (em Portalegre e em Faro) e as máximas entre os 22 (em Viana do Castelo, Porto e Leiria) e os 31 (em Faro, Évora e Beja).

Na Madeira prevê-se céu geralmente muito nublado, com abertas nas vertentes sul e vento moderado de nordeste, soprando forte nas terras altas e no extremo leste da ilha, em especial a partir da tarde. No Funchal, as temperaturas vão oscilar entre os 18 e os 23 graus.

Para os Açores prevê-se períodos de céu muito nublado com boas abertas, condições para a formação de neblinas na madrugada e início da manhã e vento fraco a moderado. Em Santa Cruz das Flores as temperaturas vão variar entre os 20 e os 27 graus, na Horta entre os 19 e os 25, em Angra do Heroísmo entre os 20 e os 26 e em Ponta Delgada entre os 19 e os 25.