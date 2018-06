Quase 60% dos donativos à Caritas Coimbra para ajudar vítimas dos fogos já foi aplicado

A Caritas Coimbra recebeu 1,883 milhões de euros para ajudar as populações afetadas pelos grandes incêndios de junho de 2017, sendo que, um ano depois, já liquidou 57% do montante angariado (1,085 milhões), disse a instituição à agência Lusa.

No âmbito da campanha de apoio às populações afetadas, a Caritas de Coimbra ficou responsável pela reconstrução de 40 habitações, estando previsto um investimento de 1,2 milhões de euros nas primeiras empreitadas (fase de estrutura), tendo já sido liquidados, nesta área, 946 mil euros.

Para outras empreitadas (caixilharia, estores, cozinhas, loiças ou pavimentos), a Caritas de Coimbra tem previsto um investimento de 154 mil euros, estando já liquidados 59 mil euros.

Para projetos de arquitetura e licenciamento de obras, já foram liquidados 58 mil euros de 64 mil euros previstos.

A maior fatia dos donativos que faltam aplicar centra-se nas despesas inerentes aos recheios de casas, aquisição de habitações e "outras despesas inerentes", onde ainda só foram aplicados 31 mil euros de 450 mil euros de investimento previsto.

Em resposta à agência Lusa, a Caritas de Coimbra sublinha que a ação desta instituição organizou-se em três áreas de intervenção "acompanhamento no terreno, receção e encaminhamento de donativos e contabilização de donativos, entidades e pessoas".

A escolha das casas foi "única e inteiramente para com as situações de primeira habitação e casos sociais", refere a Caritas de Coimbra, explicando que a ação se traduz na reconstrução de 40 habitações, 21 com danos totais e 19 com danos parciais, sendo que, dessas, foram consignadas obras em 33 habitações.

Já a Misericórdia de Pedrógão Grande recebeu 191 mil euros em donativos, tendo já sido aplicados 134 mil euros, disse à agência Lusa o provedor, António David, esclarecendo que o restante montante já tem destino.

"O dinheiro foi gasto para a reconstrução de casas, mediante indicação do gabinete de apoio da Câmara de Pedrógão Grande", referiu, contando que os donativos foram aplicados em reconstruções "mais pequenas".

A Câmara de Castanheira de Pera registou cerca de 13 mil euros em donativos na conta solidária, tendo transferido a totalidade "para o fundo Revita", afirmou a presidente da autarquia, Alda Correia.

A Câmara de Pedrógão Grande informou à agência Lusa que recebeu, até ao momento, um total de 297 mil euros, que "ainda não foi aplicado enquanto os fundos do Revita não forem totalmente utilizados".

Em Figueiró dos Vinhos, o município recebeu 13.820 euros a partir da conta solidária, que transferiu para o fundo Revita.

Para além desse valor, foram recebidos 32.964 euros por diversas pessoas e instituições que, "em satisfação às pretensões" dos doadores, foram geridos pela autarquia e aplicados em diversas iniciativas, como nas refeições e alimentos para equipas de voluntariado e técnicos no terreno, aquisição de material e noutros serviços.

