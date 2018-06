Uma marcha de orgulho

A 19.ª Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa, organizada por várias associações, iniciou-se durante a tarde no Príncipe Real e terminou ao início da noite na Ribeira das Naus.

Durante o desfile foram muitos os participantes a envergarem nas mãos ou nas costas bandeiras e faixas 'arco-íris', símbolo do movimento LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero e Intersexuais).

Pequenos cartazes exibiam palavras de ordem como "Um veto à discriminação", numa referência ao 'chumbo' presidencial da lei de mudança de género, e "Escola sem homofobia".

Ao som de Madonna ou dos ABBA, houve quem dançasse em cima de um camião ou autocarro turístico decorados para a ocasião.

Entre os manifestantes estava Vasco Carvalho, 55 anos, que teve de enfrentar "o preconceito" da sociedade depois de assumir a sua homossexualidade, em 1982. Todos os anos vai à marcha para "lutar pelos direitos", como o da "não discriminação no trabalho e na saúde".

Mais à frente, Geanine Escobar, ativista, realçou a luta, a sua, contra três estigmas: ser negra, imigrante e lésbica.

A marcha acabou em frente ao Tejo com a intervenção de membros das associações promotoras, incluindo a ILGA-Portugal e a Rede Ex Aequo, que lançaram 'farpas' a Marcelo Rebelo de Sousa pelo veto, em maio, da lei que permitia a mudança de género aos 16 anos.

O chefe de Estado pediu na altura ao Parlamento para que ponderasse "a inclusão de relatório médico prévio à decisão sobre a identidade de género antes dos 18 anos".

"O veto não faz o nosso género", ironizou, a partir de um palco montado para o evento, Joana Cadete Pires, membro da direção da ILGA-Portugal.

"Queremos acabar com os nossos armários... na escola, no trabalho, na saúde, no desporto", exortou.

Ao Presidente da República, ativistas pediram "menos 'selfies e mais respostas".

No final, a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, quis manifestar o seu apoio ao "grito contra a invisibilidade e a desinformação, que leva ao preconceito", embora reconhecendo que "há tanto para fazer para lá da lei".

