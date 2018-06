UMinho conclui que extração de enzima pode prolongar vida de doentes de Alzheimer

Em comunicado enviado à Lusa, a Universidade do Minho (UMinho) explica que o trabalho conduzido pelos investigadores do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde (ICVS) Francisca Vaz Bravo e Tiago Gil Oliveira é um "primeiro passo para perceber os efeitos que a ablação [extração] da PLD pode ter no controlo ou reversão de fenótipos patológicos".

O texto refere ainda que este foi também o primeiro trabalho em Caenorhabditis elegans (um nemátodo, um tipo de minhoca, que tem tido um importante papel no avanço da investigação fundamental) utilizado para investigação científica que estudou a ablação da PLD.

"Surgiu a ideia de estudarmos o papel desta enzima num modelo diferente, e foi aqui que pensámos na C. elegans. Aqui nós queríamos estudar fisiologicamente o que acontecia quando tirávamos a PLD num contexto basal, ou seja, num contexto sem doença", explica no comunicado Francisca Vaz Bravo.

A UMinho explica que, "recorrendo ao uso de um modelo genético da doença de Alzheimer, foi observado que a diminuição dos níveis de PLD reduz a suscetibilidade a convulsões induzidas farmacologicamente".

A importância desta enzima, lê-se, "é destacada por a phospholipase D ser parte do grupo de phospholipases que modulam os lípidos de sinalização do nosso cérebro - que é constituído, em mais de 50%, por lípidos", daí que, explana o texto "juntamente com estudos anteriores, se associe a desregulação destas vias lipídicas a doenças neurodegenerativas".

A investigadora refere, no entanto, que "ainda há poucos estudos sobre os lípidos neste tipo de doenças"O "próximo objetivo" aponta a instituição minhota, "é tentar perceber por que motivo a retirada da PLD tem um efeito protetor, por forma a poder detalhar esta relação".

Lusa