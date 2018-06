"O cão parecia que tinha sido transportado dentro de um forno, estava ardendo"

A denúncia foi feita pelo dono do animal de estimação na sua página no Facebook.

Segundo o Jornal da Notícias, Milton Costa comprou bilhetes de avião para a família e para o cão, para uma viagem entre Madrid - Porto e Porto - Ponta Delgada. Mas, por "falta de espaço no avião", Chis teve de fazer a viagem de 1 hora no porão. No Aeroporto de Madrid asseguraram à família que o cão ia ser transportado numa zona fresca, sem problemas. Mas isso não terá acontecido, ao que o JN apurou, à chegada ao Aeroporto do Porto Chis já estaria morto.

Milton Costa contou que quando aterrou no Porto foi chamado porque Chis estaria a vomitar e que quando chegou ao local "ele não estava a vomitar, já estava morto".

A morte de Chis está a ser investigada pela TAP.