Três marroquinos escaparam ao SEF no Aeroporto de Lisboa

Os fugitivos, que tinham chegado de Casablanca num voo da TAP, no dia 10 de junho, conseguiram escapar ao controlo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, na zona de ligação ao voo para Moscovo.

Segundo avança o Diário de Notícias, os homens já foram detidos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e presentes a um juíz. Neste momento, aguardam o respetivo afastamento de território nacional.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, já terá avançado com um inquérito disciplinar para apurar responsabilidades do SEF, que deixou escapar os cidadãos, de acordo com o mesmo jornal.

A anterior ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, já tinha mandado fazer um novo plano de segurança, devido a casos anteriores de fuga no aeroporto. O plano aguarda aprovação do governo há 9 meses.