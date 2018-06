O tempo para hoje

Estão também previstas condições favoráveis à ocorrência de trovoadas em especial nas regiões Norte e Centro e vento fraco, soprando moderado a forte de sueste no Algarve até final da manhã, e temporariamente moderado de noroeste na faixa costeira ocidental durante a tarde.

A previsão aponta ainda para neblina matinal em alguns locais, pequena descida de temperatura no litoral Norte e Centro e pequena subida da máxima no litoral oeste da região Sul.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Braga e Porto) e os 21 (em Castelo Branco) e as máximas entre os 26 (no Porto e em Viana do Castelo) e os 34 (em Santarém e Braga).