BE espera aproximação do PS à proposta da nova Lei de Bases da Saúde

Em declarações à agência Lusa na antecipação do debate potestativo agendado pelo BE para sexta-feira sobre a nova Lei de Bases da Saúde, o deputado bloquista Moisés Ferreira considerou que o diagnóstico está feito: "a lei de bases de 1990 é um dos principais problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS), principalmente pelo papel que dá aos privados".

"Esperamos que o PS faça justiça àquilo que muitas vezes reclama para si, nomeadamente no que toca à construção do SNS, e que haja uma aproximação do PS a estas propostas do Bloco de Esquerda, nomeadamente no que toca à questão das taxas moderadoras, das parcerias público-privadas, da relação do público com privado, da valorização dos profissionais e do financiamento", apelou.

Este projeto de lei, segundo Moisés Ferreira, tem a particularidade de partir de um trabalho de João Semedo, do BE, e também de António Arnaut, do PS, sendo o objetivo defender "realmente o SNS para futuro".

"António Arnaut nunca foi parco em palavras quando dizia que era preciso acabar com as parcerias público-privadas, que era preciso acabar com o negócio dos privados na saúde e esperamos que o PS convirja neste caminho que nós fazemos e nestas propostas que nós trazemos também", disse.

Questionado sobre a possibilidade do BE pedir a baixa do projeto de lei à comissão de especialidade sem votação, evitando assim o seu chumbo, o deputado bloquista respondeu que essa "não é uma decisão que esteja tomada", tendo de acontecer até sexta-feira, mas "estando todos os cenários em aberto".

Na quarta-feira à noite, em declarações à agência Lusa, o PS considerou que "era desejável" que o projeto de lei do BE para a nova Lei de Bases da Saúde "baixasse à comissão sem votação", para que pudesse ser trabalhado na especialidade.

"O BE definiu este calendário, que até junho deveria haver esta discussão, deveria haver a votação para depois termos quase uma sessão legislativa para fazer o processo de especialidade: as audições, as modificações que é preciso fazer, um processo mais técnico para no final da legislatura podermos ter uma nova lei de bases", explicou Moisés Ferreira.

Os bloquistas garantem estar "a cumprir esse calendário", vendo "com bons olhos a aproximação do grupo de trabalho a esse calendário", que não era inicialmente o seu.

"Mas ainda bem que apresentaram esta semana a sua proposta, porque ela é um fator a juntar à discussão de sexta-feira. Isso é um avanço porque no debate quinzenal de há duas semanas não foi essa a resposta que nos foi dada, foi remetido para setembro", recordou.

O deputado do BE foi perentório: "se nós queremos uma nova lei para salvar o SNS então não podemos deixar essa relação público-privado exatamente como está e é aí que nós temos de fazer alterações profundas".

O BE propõe na nova Lei de Bases da Saúde que o SNS passe a ser gratuito, que sejam abolidas taxas moderadoras e que o Estado faculte os recursos necessários e não apenas os disponíveis.

Lusa