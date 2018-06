Cerca de 1/4 dos alunos do 11º e 12º vai a exame sem notas

De acordo com o Jornal Público, a greve dos docentes às avaliações iniciada no início deste mês afeta cerca de 36.700 estudantes do Secundário, que ainda não sabem que notas os professores vão atribuir.

O Ministério da Educação informa que para os alunos com nota interna negativa, o exame valerá 100% - para efeitos de conclusão da disciplina e acesso ao ensino superior.

Para os que obtenham positiva como nota interna, o exame valerá os habituais 30%.

O habitual é que os alunos prestem provas depois de serem dadas as classificações dadas pelos professores, e com base nessa nota (interna) se apresentem, ou não, a exame.

Os exames estão a decorrer desde dia 18 de junho, e 23% dos alunos não sabem que notas foram atribuidas.

Ainda assim a publicação dos resultados dos exames prevista para 12 de julho poderá ter de ser adiada até que sejam conhecidas as notas internas.