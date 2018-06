GNR deteve 390 pessoas na última semana, 179 por condução sob efeito do álcool

A GNR deteve ainda 58 pessoas sem carta, entre 15 e 21 deste mês, das quais 12 por roubo, oito por furto, quatro por invasão em recinto privado e uma pessoa por incêndio florestal.

A operação da GNR, que visou a prevenção e combate à criminalidade violenta e a fiscalização rodoviária, entre outras, permitiu ainda apreender 10.209 doses de haxixe, 467 doses de heroína, 83 doses de cocaína, 64 doses de liamba, 26 doses de anfetaminas, 1,1 quilos de pólen de haxixe.

Foram também apreendidas 21 armas de fogo, 26 armas brancas, 245 munições de diversos calibres, 19 veículos, 2.443 artigos contrafeitos, 30 maços de cigarros, 30 quilos de tabaco manufaturado, sete quilos de folhas de tabaco e 5.555 euros.

Relativamente a trânsito, a GNR detetou 9.139 infrações, tendo registado autos por 3.167 excessos de velocidade, 528 por falta de inspeção periódica obrigatória, 312 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 478 relacionadas com tacógrafos, 394 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização e 302 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

Foram também detetadas 345 infrações por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 159 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Lusa