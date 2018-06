Marcelo já teve alta após "queda abrupta de tensão"

O Presidente da República caiu desmaiado pelas 12:50 após abandonar a igreja do Santuário do Bom Jesus num momento em que a temperatura era bastante elevada no exterior, nos 37ºC.

Marcelo foi transportado pelos seguranças para um hotel contíguo.

Pelas 13:07 elementos do INEM chegaram ao local com um Veículo Médico de Emergência Rápida (VMER).

A Presidência da República publicou uma nota no site e a assessoria do chefe de Estado confirmou que Marcelo sofreu uma quebra de tensão.