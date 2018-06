Presidente regressa a Lisboa e cancela agenda de hoje e de domingo

"Os exames efetuados no Hospital de Braga confirmaram que o Presidente da República sofreu uma gastroenterite aguda. Os médicos recomendaram hidratação e repouso, pelo que o chefe de Estado, recuperado, está de regresso a Lisboa, tendo sido anulado o programa previsto para o dia de hoje e de amanhã", lê-se numa nota divulgada no portal da Presidência da República.

Na mesma nota, é referido que Marcelo Rebelo de Sousa "agradece ainda a rapidez, eficiência e competência com que foi assistido pelo INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica) e por todo o pessoal do Hospital de Braga".

À saída do Hospital de Braga, onde foi observado depois de se ter sentido mal ao final da manhã, o próprio Presidente da República já tinha declarado aos jornalistas no local que teve uma gastroenterite aguda e anunciado o cancelamento da restante agenda de hoje.

O chefe de Estado adiantou ter a intenção de abrandar o ritmo para não pôr em causa a sua visita oficial aos Estados Unidos, entre terça-feira e quarta-feira, dia em que tem agendado um encontro na Casa Branca, em Washington D.C., com o Presidente norte-americano, Donald Trump.

O Presidente da República sentiu-se mal hoje, pelas 12:48, e foi amparado por elementos do seu gabinete, no final de uma visita ao Santuário do Bom Jesus, em Braga, tendo sido depois transportado pelos seguranças para um hotel próximo, constatou a agência Lusa no local.

Menos de uma semana depois da formalização da candidatura das Festas de São João de Braga a Património Cultural Imaterial, Marcelo Rebelo de Sousa tinha previsto passar hoje o dia na cidade, começando por visitar o Santuário do Bom Jesus do Monte ao final da manhã.

Um dos assessores do Palácio de Belém informou, entretanto, que o chefe de Estado teve "uma quebra de tensão, não tendo chegado a desmaiar" e já tinha recuperado no hotel onde esteve "a refrescar-se".

No entanto, por precaução foi para o Hospital de Braga para ser observado, adiantou o mesmo assessor.

Da agenda do Presidente da República hoje em Braga, divulgada, na sexta-feira constava, além da visita ao Santuário do Bom Jesus, a presença na abertura oficial das Festas de S. João, às 15:00, na Praça do Município, uma iniciativa no antigo Hospital de S. Marcos, às 16:30, e a inauguração de uma estátua a S. João, às 19:00.

No domingo, a sua agenda incluía a abertura oficial do XX PortoCartoon, às 12:00, e numa sessão solene da Assembleia Municipal de Figueiró dos Vinhos no Dia do Município, às 18:00.



