Três deputados constituídos arguidos no caso das viagens ao Euro 2016

Num comunicado assinado pelos três deputados, confirmam que tomatam conhecimento "com surpresa mas também com absoluta tranquilidade, que no âmbito da investigação desenvolvida na sequência do chamado "processo das viagens ao EURO 2016" o Ministério Público decidiu constituir-nos arguidos.

Reiteram total disponibilidade para prestar os esclarecimentos que forem devidos, reafirmando que não praticaram qualquer crime e que as viagens que fizeram naquela ocasião foram a expensas próprias.