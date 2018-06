PSD quer ouvir ministro, grupo de trabalho e trabalhadores do Infarmed sobre mudança para o Porto

Segundo refere o PSD, os requerimentos deverão ser apreciados na quarta-feira na comissão parlamentar de Saúde, "de modo a poder haver mais uma ronda na audição do ministro no próximo dia 04 de julho".

O grupo de trabalho criado para avaliar o impacto da mudança da Infarmed para o Porto considerou, num relatório divulgado pelo Jornal de Notícias na segunda-feira, que a deslocalização pode melhorar funcionamento do instituto ao nível da produtividade.

A deslocalização "trará maior produtividade e eficiência, nomeadamente com a construção de instalações mais adequadas do que as atuais, no Parque de Saúde, em Lisboa", refere o grupo no documento.

De acordo com o mesmo documento, o investimento será de cerca de 17 milhões de euros, mas, "ao fim de 15 anos, poderá gerar uma poupança de 8,4 milhões".

O grupo concluiu também que "não se verificam impedimentos absolutos para a deslocalização do Infarmed para o Porto", mas alerta para a necessidade de se criar uma estratégia que proteja os recursos humanos por forma a garantir a continuidade da missão da agência do medicamento".

A comissão de trabalhadores do Infarmed alertou, entretanto, para o perigo de a transferência da agência para o Porto pôr em causa a missão daquele organismo.

Para a comissão de trabalhadores do Infarmed, o relatório revela que "não estão demonstradas, pelo grupo de trabalho, as vantagens técnicas, científicas e objetivas desta deslocalização para a atividade do Infarmed e para a proteção da Saúde".

Na segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, disse que o Porto quer o Infarmed e que, a partir de 01 de janeiro de 2019, o instituto deve estar sediado na cidade.

O relatório já foi entregue ao ministro da Saúde, sendo que a comissão de trabalhadores do Infarmed apresenta hoje o seu relatório do impacto da mudança.

Lusa